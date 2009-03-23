Тигипко: Украине нужна помощь ЕС и США

Сопредседатель Совета инвесторов при Кабинете министров Украины Сергей ТИГИПКО считает, что сегодня Украина для стабилизации банковской системы нуждается в помощи Европейского Союза и США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время своего выступления на международной конференции “Куда идет Европа? Горизонты новой архитектуры безопасности на континенте”, которая проходит сегодня в Киеве.

“Сегодня Украина, безусловно, нуждается в помощи со стороны ЕС и США, в первую очередь для того, чтобы стабилизировать банковский сектор”, - сказал С.ТИГИПКО.

По его убеждению, пока не будет достигнута стабильность в банковском секторе, невозможно будет помочь экономике. “Мы будем всегда перед угрозой, что финансовый кризис перетекает в экономический, экономический может перетекать в бюджетный, а бюджетный может перерасти и в политический кризис”, - сказал он.

Говоря о новой архитектуре безопасности, С.ТИГИПКО высказал мнение, что НАТО на ближайшие 10-15 лет останется ключевой структурой гарантий европейской безопасности. Он отметил, что в Украине хотели бы видеть более активный прогресс в отношениях с НАТО, однако предостерег, что форсировать эту тему нецелесообразно по двум причинам: Украина не готова к вступлению в НАТО, и Альянс не готов принять Украину в свой состав. “Этот вопрос разъединяет нас, украинцев, этот вопрос не имеет единой согласованной позиции европейцев, но мне кажется, что вступление и сотрудничество нужно четко разделить. Там, где мы не можем сегодня говорить о четких перспективах вступления, нужно более активно сотрудничать”, - считает С.ТИГИПКО.

Он также считает целесообразным “перезагрузить” отношения с США.

“Я хорошо помню, какой толчок, какой стимул был для Украины, когда мы проводили консультации в рамках Комиссии Кучма-Гор, что-то подобное, мне кажется, было бы целесообразно инициировать сегодня”, - сказал С.ТИГИПКО.

По его убеждению, в условиях нынешнего финансового кризиса Украине чрезвычайно важно иметь поддержку США. “Их поддержка будет нам нужна в международных финансовых организациях”, - отметил политик.

Также, по словам С.ТИГИПКО, в определенном прагматизме нуждаются и отношения с Россией, которая является вторым после ЕС экономическим партнером Украины. Он считает, что без России построить эффективную систему европейской безопасности невозможно. По мнению С.ТИГИПКО, Украине следует отказаться от “крайностей” в отношениях с Россией. “То, что сегодня для меня бесспорно, - нам нужно отказаться от крайних позиций с Россией: с одной стороны, иногда заявления политиков на грани сдачи национальных интересов Украины, с другой стороны - невосприятие любой инициативы, которая идет в сторону отношений Украина-Россия”, - сказал он.

Кроме того, С.ТИГИПКО отметил, что сегодня Украина быстрыми темпами приближается к созданию зоны свободной торговли с ЕС, но за последние годы имела мало инициатив относительно торговли с РФ. Он напомнил, что Украина имеет зону свободной торговли с РФ, но в ее рамках существует много ограничений. “Если бы эти две инициативы наложить и работать параллельно по созданию зоны свободной торговли без исключений с РФ и по созданию зоны свободной торговли с ЕС, мы бы имели интересную ситуацию”, - считает он.