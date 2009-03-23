«Украинская страховая группа» вошла в состав УФС

ЗАО «Страховая компания «Украинская страховая группа» вошла в состав Украинской федерации страхования (УФС).

Об этом говорится в сообщении УФС, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, решение о принятии компании в организацию было принято на заседании президиума УФС 18 марта т.г.

Справка УНИАН. Украинская федерация страхования (УФС) зарегистрирована 23 декабря 2008 года.

Основателями федерации являются: НАСК «Оранта», ОАО УСК «Дженерали Гарант», ЗАО АСК «ИНГО Украина», СГ «ТАС», ОАО СК «Универсальная», ЗАО СК «АХА Страхование», ЗАО СК «Дженерали Гарант страхование жизни», ЗАО «Европейское туристическое страхование», ЗАО СК «Оранта-жизнь», ЗАО «ПРОСТО-страхование. Жизнь и пенсия».

Федерация создана с целью содействия развитию рынка классического страхования в Украине.

ЗАО «СК «Украинская страховая группа» работает на украинском рынке классического страхования с 2000 года.

В феврале 2008 года ЗАО «СК «Украинская страховая группа» вошло в состав Vienna Insurance Group.

СК «Украинская страховая группа» в 2008 году увеличила сбор страховых платежей на 65% – до 395,7 млн. грн.