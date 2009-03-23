Страховые компании перечислили в бюджет 152,2 млн. грн.

В январе-феврале текущего года поступления в бюджет от страховых компаний составили 152,2 млн. грн., что на 24,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины.

Согласно сообщению, поступления по налогу на прибыль от страховых компаний увеличились почти в полтора раза – до 110,1 млн. грн.

В январе-феврале 2009 года налоговики проверили 364 финансовых учреждения, что на 69 проверок (на 19%) меньше, чем за аналогичный период 2008 года. По результатам проверок в бюджет доначислено 24,84 млн. грн., что в 4 раза больше, чем в 2008 году.