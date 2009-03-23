Найден мертвым и.о. временного администратора банка «Киев»

Найден мертвым исполняющий обязанности временного администратора банка «Киев» Владимир ПОНОМАРЬ. Об этом УНИАН сообщил источник, близкий к Нацбанку Украины.

По его данным, версии гибели не совпадают. Одна из них – В.ПОНОМАРЬ был убит из огнестрельного оружия, согласно второй – он умер у себя дома, сидя за компьютером.

В департаменте по связям с общественностью МВД Украины данную информацию не подтвердили.

В то же время, временный администратор банка «Киев» Анатолий СТЕПАНЕНКО находится на больничном. По данным источника, ему сделали операцию. Национальный банк Украины на данный момент рассматривает новую кандидатуру на должность временного администратора в банк «Киев».

Справка УНИАН. Национальный банк Украины своим постановлением от 9 февраля 2009 года ввел временного администратора в АКБ «Киев». Временным администратором в банк назначен Анатолий СТЕПАНЕНКО.