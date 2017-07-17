Экономика Китая выросла на 6,9%

ВВП Китая по итогам второго квартала 2017 года вырос на 6,9%, что оказалось значительно лучше официального прогноза и ожиданий экспертов, свидетельствуют данные государственного статистического бюро Китая.

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"Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая во втором квартале 2017 года составил 6,9%", — говорится в распространенном в понедельник докладе, передает Прайм.

Соответственно, рост ВВП Китая в первом полугодии 2017 года также составил 6,9%.

Показатель оказался лучше официального прогноза и ожиданий экспертов. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали рост ВВП во втором квартале на уровне 6,8%. Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) после проведения ежегодного пересмотра экономики Китая прогнозировали рост ВВП страны в 2017 года на 6,7% и в среднем на 6,4% в 2018–2020 годах.

Власти страны установили планку роста ВВП в этом году на уровне 6,5% и выше.

Темпы роста ВВП Китая в 2016 году замедлились до 6,7% против 6,9% в 2015 году, что стало худшим показателем за последние 26 лет, однако это совпало с официальными прогнозами властей, озвученными в начале 2016 года.