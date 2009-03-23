Валовой внешний долг Украины сократился на 2,2 млрд. долл.

Валовой внешний долг Украины за январь-февраль текущего года сократился на 2,2 млрд. долл. – до 101 млрд. долл. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Согласно предоставленной информации, уменьшение долга произошло в первую очередь за счет сокращения обязательств государства и краткосрочного частного долга. В структуре долга удельный вес краткосрочной задолженности с начала года сократился на 1 процентный пункт – до 20,3%, а ее объемы по состоянию на 1 марта 2009 года оценены в 20,5 млрд. долл.

Покрытие валового краткосрочного долга международными резервами составляет 128,8%.

По данным НБУ, погашение долговых обязательств государственного сектора при незначительных изменениях уровня частного долга в феврале способствовало снижению объемов валового внешнего долга на 0,5 млрд. долл.

Справка УНИАН. Валовой внешний долг Украины в 2008 году вырос на 25,6%, или 21 млрд. долл., и на 1 января 2009 года составил 103,2 млрд. долл. (56,7% ВВП).