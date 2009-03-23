Дефицит платежного баланса Украины составил 3,9 млрд. долл.

По предварительным данным, дефицит платежного баланса Украины в январе-феврале текущего года составил 3,9 млрд. долл. (в феврале – 2,1 млрд. долл.), положительное сальдо текущего счета – 0,562 млрд. долл. (в феврале – 0,078 млрд. долл.).

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

По данным Нацбанка, в целом за январь-февраль отрицательное сальдо по финансовому счету оценивается в 4,5 млрд. долл. (в феврале – 2,2 млрд. долл.), в первую очередь за счет высоких объемов прироста наличной валюты вне банков – 3,1 млрд. долл., чистого возвращения нерезидентам краткосрочных банковских кредитов – 0,985 млрд. долл. и выплат по государственным кредитам – 0,558 млрд. долл.

При этом объемы притока капитала в первые два месяца т.г. были невысокими: чистый прирост прямых иностранных инвестиций оценен в 0,436 млрд. долл., чистые привлечения по долгосрочным ресурсам банковского и реального сектора составили 0,463 млн. долл.

По данным Нацбанка, стоимостные объемы экспорта в феврале 2009 года по сравнению с февралем 2008 года уменьшились на 42,1% – до 2,8 млрд. долл. (в январе т.г. – 2,5 млрд. долл.). Объемы импорта товаров в феврале т.г. по сравнению с февралем 2008 года уменьшились на 53,8% – до 3 млрд. долл. (в январе т.г. – 2 млрд. долл.). Положительное сальдо баланса услуг в феврале т.г. составило 0,326 млрд. долл.

По информации НБУ, в феврале 2009 года отрицательное сводное сальдо платежного баланса в размере 2,1 млрд. долл. было профинансировано за счет резервных активов, объем которых на 1 марта т.г. составил 26,5 млрд. долл., что обеспечивает финансирование импорта товаров и услуг на протяжении 5 месяцев будущего периода.