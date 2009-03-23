ПИБ получил 285 млн. долл. от ”Внешэкономбанка”

"Проминвестбанк" 20 марта получил 0,285 млрд. долл. последнего транша кредита "Внешэкономбанка" на 1 млрд. долл. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в понедельник.

Напомним, что первый транш кредита от "Внешэкономбанка", предусмотренный Планом финансового оздоровления ПИБ, объемом 0,390 млрд. долл. поступил 10 февраля, второй транш в сумме 0,325 млрд. долл. - 20 февраля 2009 года.

Справка УНИАН. ЗАО «Проминвестбанк» (АК ПИБ, г. Киев) – акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, созданный в августе 1992 года.

Активы банка на 1 января 2009 года составляли 27,490 млрд. грн., обязательства – 24,227 млрд. грн., собственный капитал – 3,262 млрд. грн., уставный капитал – 2,002 млрд. грн.

ЗАО "Проминвестбанк" по итогам 2008 года сократило чистую прибыль на 58%, по сравнению с 2007 годом, до 99,303 млн. грн.

По состоянию на 5 марта 2009 года, в состав акционеров банка входили: российский "Внешэкономбанк" владел 75% + 3 акции, Slav AG (как бенефициарный собственник) - 14,8%, семья Матвиенко – 5,2%, другие акционеры – 5%.