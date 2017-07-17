Вкладчикам банка "Хрещатик" возобновили выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 17 июля по 28 августа продолжит выплаты гарантированных сумм вкладчикам неплатежеспособного банка "Хрещатик", сообщается на сайте фонда.

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Согласно сообщению, вкладчики банка могут обращаться за выплатами в банк-агент фонда - ПУМБ.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Хрещатик" с 6 июня 2016 года начал ликвидацию финучреждения. Временная администрация работала в банке с 5 апреля 2016 года.

Банк "Хрещатик" работал на рынке Украины с 1993 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Согласно данным о структуре собственности банка, ключевыми владельцами финучреждения были гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.