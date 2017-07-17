Банки вернули НБУ более полумиллиарда по кредитам рефинансирования

Банки в первом полугодии вернули Национальному банку Украины 524,7 миллиона гривень задолженности по выданным кредитам рефинансирования, сообщается на сайте регулятора.

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Согласно сообщению, в первом полугодии Фонд гарантирования вкладов реализовал залоговое имущество на сумму 304,7 миллиона гривень, из которых НБУ уже получил 142 миллионов гривень.

В сообщении отмечается, что большинство реализованного имущества составляли права требования по заложенным в НБУ кредитным договорам. Эта сумма более чем в 200 раз превышает показатель реализации аналогичных активов в первом полугодии 2016 года (1,3 миллиарда гривень).

Регулятор отметил, что в январе-июне этого года по самой высокой цене (120 миллионов гривень) были реализованы права требования по кредитному договору, переданному банком "Финансы и Кредит" в залог НБУ.

Как сообщал УНИАН, объем задолженности украинских банков перед НБУ по кредитам рефинансирования на 1 января 2017 года составлял 74,828 миллиарда гривень, что на 31,031 миллиарда гривень, или на 29,3%, ниже показателя на 1 января 2016 года.