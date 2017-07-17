Экономические итоги недели: 100 тысяч украинцев воспользовались безвизом, а Украина - аутсайдер в рейтинге продолжительности жизни (инфографика)

Украина заняла 111-е место из 190 стран в рейтинге продолжительности жизни и является европейским аутсайдером (по данным Life Expectancy). Однако есть и достижения: наша страна стала крупнейшим мировым экспортером подсолнечного масла с долей рынка 56%.

А пока продолжается сезон отпусков, уже более 100 тысяч украинцев воспользовались безвизовым режимом с ЕС. Как свидетельствуют данные аналитиков Corestone Corp., за первые месяцы действия безвиза аэропорт «Жуляны» увеличил пассажиропоток из ЕС на 60%.

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Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины до 3,5% в 2018 и до 4% в 2019 году, хотя пока что тренд несколько иной: рост экономики во II квартале замедлился до 1,5% с 2,5% в І квартале.

Совет ЕС завершил ратификацию соглашения об ассоциации с Украиной. В то же время экспорт отечественных товаров в ЕС за 5 месяцев 2017 года вырос на 25% до $6,8 млрд, его доля превысила 39%.