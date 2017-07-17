Фонд гарантирования хочет, чтобы банки платили взносы в зависимости от уровня риска их деятельности

Фонд гарантирования вкладов физических лиц намерен дифференцировать сборы от банков-участников фонда в зависимости от уровня риска их деятельности.

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Соответствующие изменения содержатся в проекте решения исполнительной дирекции фонда «Об утверждении изменений к положению о порядке расчета, начисления и оплаты сборов в Фонд гарантирования вкладов физических лиц».

«Регуляторным актом вносятся концептуальные изменения в методику расчета степени риска, на основании которого вычисляется базовая годовая ставка в национальной и иностранной валютах с целью дифференциации сборов от банков-участников фонда в зависимости от уровня риска их деятельности», - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно сообщению, Фонд гарантирования предлагает сделать размер сборов пропорциональным объему риска банка. Оценка степени риска будет осуществляться с учетом показателей рисков, в частности достаточности капитала, качества активов, ликвидности.

Фонд отмечает, что в течение месяца будет принимать предложения к документу.

Как сообщал УНИАН, объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 июля 2017 года составил 13,195 млрд грн, что на 323 млн грн, или на 2,5%, выше показателя на 1 июня.