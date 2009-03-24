ЕС отказал России вместе выделить Украине 5 млрд.долл.

Европейский Союз отказался от предложения России совместно предоставить Украине кредит в размере 5 млрд. долл.

Как сообщили УНИАН в правительстве РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сообщил журналистам.

«Мы уже предоставили достаточно большие кредитные ресурсы нашим партнерам по СНГ. Мы обсуждаем эту проблему и возможность предоставления кредита и Украине. Недавно на встречах разного уровня мы предложили нашим европейским партнерам объединить наши усилия и совместно предоставить кредит Украине. Нам ответили, что у Еврокомиссии для Украины денег нет» - сказал В.ПУТИН.

«Значит ли это, что кто-то хочет воспользоваться кризисными явлениями в экономике, чтобы отобрать у Украины ее газотранспортную систему? Если это так, то это плохой способ решения проблемы, поскольку я очень хорошо знаю, как чувствительно в Украине относятся к собственности государства на газотранспортную систему», - подчеркнул российский премьер.

В.ПУТИН уточнил, что речь идет о государственном кредите под гарантии правительства объемом в 5 млрд. долл.

В то же время он добавил, что Россия продолжит диалог с украинскими и европейскими партнерами по этому вопросу.

По его словам, решить предоставить кредит о поддержке бюджета «наверное, сложнее», чем в вопросах, которые могут в перспективе быть привлекательными с экономической точки зрения.

«Один из таких проектов - это, конечно, поддержание в нормальном состоянии и газотранспортной системы», - добавил В.ПУТИН.