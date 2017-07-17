НБУ зарегистрировал банковскую группу "Сич"

Национальный банк Украины зарегистрировал банковскую группу "Сич".

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Согласно сообщению на сайте регулятора, в нее вошли компания по управлению активами "Магистр", банк "Сич" и негосударственный пенсионный фонд "Европейский выбор".

Решение регулятора о регистрации было принято 14 июля, контролерами группы являются Валерий Раздорожный и Олег Баланда.

Как сообщал УНИАН, Банк "Сич" работает на рынке Украины с 2011 года, по данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 53-е место (1,003 млрд гривен) среди 90 действующих банков.