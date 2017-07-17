Таможни усилили меры по борьбе c мелкими партиями контрабанды - ГФС

Таможни усилили меры по разоблачению незаконного перемещения гражданами товаров через границу мелкими партиями, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

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Согласно сообщению, таможня по результатам анализа выявленных попыток незаконного перемещения товаров и минимизации налогов при их импорте, обнаружила системную проблему, связанную с наличием в торговом обороте на территории Украины товаров, таможенное оформление которых не осуществлялось, из-за чего государственный бюджет не получил в полном объеме причитающиеся таможенные платежи.

"Для недопущения уклонения от уплаты таможенных платежей и сборов в полном объеме, максимального использования возможных резервов для выполнения плановых заданий по поступлению таможенных платежей таможням Западного региона проводится комплекс мероприятий по усилению контроля за перемещением гражданами через таможенную границу Украины товаров, которые имеют характерные признаки мелких партий", - говорится в сообщении.

При этом ГФС отметила, что одним из действенных путей решения проблемы перемещения товаров мелкими партиями должно стать внесение существенных изменений в Таможенный кодекс Украины, направленных на устранение пробелов в законодательстве, которые использовались для незаконного перемещения гражданами товаров.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины в январе-июне текущего года получил 44,131 миллиарда гривень налоговых и таможенных поступлений.