Нацбанк укрепил официальную гривню до 25,96 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 18 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2596,4818 (17 июля – 2601,7657)

100 EUR – 2976,0874 (17 июля – 2969,9155)

10 RUR – 4,3959 (17 июля – 4,3449)

Читайте такжеНацбанк выпустил сувенирные банкноты из серебра (фото)

Как сообщал УНИАН, 17 июля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,93/25,95 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6249/29,6540 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4342/0,4349 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,9648 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 384 сделки на сумму 210,96 миллиона долларов.