Украина выполнила все критерии программы сотрудничества с МВФ - НБУ

Украина по состоянию на 30 июня выполнила количественные критерии сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом говорится в отчете правления НБУ о проведении денежно-кредитной политики в первом полугодии 2017 года.

Читайте такжеДанилюк обсудил с главой МВФ сотрудничество Украины с Фондом

"Количественные критерии программы по состоянию на 30 июня выполнены", - говорится в отчете.

По данным НБУ, с конца 2015 года (стартовая точка расчета критериев) кумулятивное увеличение чистых международных резервов составило 3,791 миллиарда долларов, при том что программой установлен минимальный прирост на уровне 3,251 миллиарда долларов, кумулятивное снижение чистых внутренних активов составило 14 миллиардов гривень, при том что программой допускается увеличение максимум на 12 миллиардов гривень.

При этом, по данным Нацбанка, только показатель инфляции в июне 2017 года на уровне 15,6% немного превысил границы индикативной цели – 12% +/-3 процентных пункта под влиянием краткосрочных шоков.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд может рассмотреть вопрос предоставления Украине очередного транша кредита летом или в начале осени.

Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины. Национальный банк получил очередной транш МВФ в размере 1 миллиарда долларов. 5 апреля, что вместе с полученным накануне вторым траншем макрофинансовой помощи Европейского Союза позволило нарастить международные резервы до 16,7 миллиарда долларов – максимального уровня с середины 2014 года.