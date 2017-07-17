На Днепропетровщине разоблачили "конвертцентр", который помогал разворовывать оплату за коммуналку (фото, видео)

В Днепропетровской области разоблачили конвертационный центр. Оперативники Управления защиты экономики Нацполиции выяснили, что деньги, которые были получены в качестве коммунальных платежей на уборку придомовых территорий, текущий ремонт, техническое обслуживание, злоумышленники перечисляли на счета подконтрольных субъектов хозяйствования и предприятий "конвертационного центра". Якобы последние предоставляли им какие-то работы и услуги. На самом деле сделки носили бестоварный характер. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Сотрудники областного управления защиты экономики и Главного следственного управления Нацполіції кроме печатей фиктивных предприятий, изъяли средства на общую сумму 9,4 миллиона гривень. Полицейские установили, что услугами данного "конвертцентра" пользовались коммунальные коммерческие предприятия, осуществляющие свою деятельность в сфере ЖКХ.

"В данных случаях работы выполнялись бывшими работниками ЖЭКов в значительно меньшем объеме. Деньги они получали в виде выплаты минимальной заработной платы, в то время как согласно заключенным договорам с подконтрольными фигурантам предприятиями стоимость этих работ была в несколько раз выше", - сказано в сообщении.

В состав "конвертационного центра" входили 10 фиктивных предприятий, которые обслуживали общества реального сектора экономики региона. Для документального прикрытия преступной деятельности изготавливались бухгалтерские документы о якобы выполненных работах или отгруженной продукции. Для этого использовали реквизиты специально приобретенных фиктивных субъектов предпринимательской деятельности. Ежедневный оборот "конверта" составлял от 1,5 миллиона до 3,5 миллиона гривень.

Сотрудники Управления защиты экономики в Днепропетровской области Нацполиции и Главного следственного управления Нацполиции провели санкционированные обыски по местам проживания участников преступной деятельности, а также в автомобилях и офисных помещениях.

"Полицейские изъяли деньги на общую сумму 9,4 миллиона гривень, печати предприятий, задействованных в "конвертцентре", десятки чековых книжек, оформленных на подставных лиц, банковские карты, компьютерную технику, флешносители. Кроме того, изъяли записи с отражением выдачи "черной кассы", а также сотни заготовленных чистых листов с оттисками печатей фиктивных фирм и подписями подставных лиц", - сообщили в полиции.

Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины. На счета трех предприятий, на которых аккумулировались безналичные средства наложен арест.