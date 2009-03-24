Средний курс в банках почти не изменился

Средний курс покупки-продажи доллара в украинских коммерческих банках сегодня почти не изменился по сравнению с 23 марта и составил 8,17/8,32 грн./долл. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в коммерческих банках Украины сегодня незначительно повысился по сравнению с 23 марта – до 10,93 грн., курс продажи незначительно понизился – до 11,42 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине повысился на 1,6% по сравнению с 23 марта – до 0,2248 грн., курс продажи вырос на 0,7% – до 0,2576 грн.

Американскую валюту в коммерческих банках Киева сегодня покупают в среднем по 8,20 грн./долл. (курс незначительно повысился по сравнению с 23 марта), продают – по 8,32 грн./долл. (курс без изменений).

Евро в столице покупают в среднем по 10,98 грн. (курс повысился на 0,4% по сравнению с 23 марта), продают – по 11,40 грн. (курс незначительно понизился).

Коммерческие банки столицы сегодня покупают российские рубли в среднем по 0,2234 грн. (дороже на 1,4%), продают – по 0,2608 грн. (дешевле на 0,4%).

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,15/8,40 грн., евро – 10,80/11,40 грн., рубль – 0,198/0,26 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,10/8,35 грн., евро – 10,90/11,60 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,15/8,25 грн., евро – 11,00/11,30 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня, 24 марта, составляет 7,70, к евро – 10,43966, к российскому рублю – 0,23121.