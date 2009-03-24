Китай предлагает лишить доллар доминирующего статуса

Накануне Китай выступил с предложением лишить доллар его 50-летнего доминирующего статуса в мировой экономике, пишет The Times.

Предлагается отказать доллару в статусе главной резервной валюты в пользу так называемых «специальных прав заимствования» - квазивалюты, которую может выпускать МВФ, согласно уставу фонда 1969 года.

Это предложение озвучил глава Народного банка Китая Чжо Сяо ЧУАНЯ.