НБУ напоминает банкам об идентифицировании клиентов

Национальный банк Украины (НБУ) напоминает банкам, что они должны идентифицировать клиентов, которые осуществляют операции наличными в размере более 50 тыс. грн. Об этом говорится в телеграмме НБУ (№48-012/577-4007 от 19 марта т.г.).

«Банки, в соответствии с частью 3 статьи 64 Закона о банках, обязаны идентифицировать в соответствии с законодательством Украины клиентов, которые осуществляют операции с наличностью на сумму, превышающую эквивалент 50 тыс. гривень. При осуществлении идентификации банк имеет право истребовать, а клиент обязан предоставить сведения, необходимые для установления его личности, сути деятельности, финансового состояния», - говорится в телеграмме банка.

По данным Нацбанка, имеют место случаи, когда банки не ведут анкет клиентов, которые неоднократно осуществляют операции по приобретению наличных средств, в том числе валютных, в значительных размерах. Во время установления отношений банком не выясняется цель и характер будущих деловых отношений клиента с банком. Не осуществляется оценка финансового состояния клиента, как это предусмотрено пунктом 3.15 Положения об осуществлении банками финансового мониторинга. Не всегда изучаются источники происхождения средств клиента, использованных им при осуществлении указанных финансовых операций.

В документе указывается, что финансовые операции касательно обмена наличной валюты в значительных размерах могут использоваться с противоправной целью, в частности, с целью уклонения от уплаты налогов, мошенничества или быть одной из составляющих легализации доходов, полученных преступным путем.