Повышение минималки позволило вывести из тени 212 миллиардов - Рева

Повышение минимальной зарплаты в Украине с начала текущего года до 3,2 тысячи гривень позволило детенизировать 212 миллиардов гривень. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на слова министра Андрея Реву.

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"Эти деньги были в экономике, но прятались в "тени". Закон под номером 17741 (закон которым с 1 января минимальная зарплата была увеличена до 3,2 тысячи гривень - УНИАН), который еще называют 3200, - позволил детенизировать 212 миллиардов гривень", - сказал министр.

Рева отметил, что повышение минимальной зарплаты, отчисления от нее, дали необходимый ресурс, чтобы сегодня говорить о повышении уровня пенсионного обеспечения.

"Если в прошлом году Пенсионный фонд получил дотацию 145 миллиардов гривень и имел собственных поступлений - 112 миллиардов гривень, то в этом - 141 миллиард гривень - дотация и 142 миллиарда гривень - собственные поступления. Перевыполнение составит около 20 миллиардов гривень. По факту мы получим не 142, а 162 миллиардов гривень", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2017 года минимальная зарплата в Украине была повышена более чем в 2 раза - до 3,2 тысячи гривень.