Межбанк к 12:00 - доллар растет

Киев. 24 марта. УНИАН. Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,2100/8,3300, к 11:00 сузился спрэд 8,2300/8,3150, а к 12:00 цены выросли до 8,3200/8,3550 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2450/0,2500, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2460/0,2500, а к 12:00 поднялись до 0,2490/0,2520. В России курс доллар-рубль снизился, и к 12:00 установился на уровне 33,2505 (-0,0970).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3584/86, продолжая изменяться в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,1465/11,3235, к 11:00 цены установились на следующих значениях - 11,1875/11,3170, а к 12:00 ушли вверх вслед за долларом - 11,3115/11,3730.