Сегодня НБУ и Кабмин окончательно определятся с банками для рекапитализации
Тимошенко: оснований для дальнейшей девальвации гривни нет и в перспективе украинская валюта будет только укрепляться...
Сегодня Национальный банк Украины при участии правительства окончательно определит перечень банков для проведения их рекапитализации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.
Она подчеркнула, что на сегодняшний день Нацбанком и правительство практически выработана общая позиция по этому вопросу. «Сегодня будет проходить финальная встреча между правительством и Нацбанком, чтобы определиться, какие банки в первую очередь будут рекапитализированы. Принцип очень простой. Мы как правительство будем вмешиваться в ситуацию там, где у банков очень много вкладчиков, и там, где эти вклады не возвращаются клиентам, – там мы будем вмешиваться», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Кроме того, премьер в который раз заявила, что оснований для дальнейшей девальвации гривни нет и в перспективе украинская валюта будет лишь укрепляться.
Как сообщал УНИАН, правительство Украины совместно с Европейским банком реконструкции и развития, Всемирным банком, Международным валютным фондом и Национальным банком Украины разработало порядок рекапитализации коммерческих банков Украины. В результате рекапитализации государство сможет приобретать часть акций банков для того, чтобы покрыть их убытки и дать возможность банковской системе работать в нормальном режиме.
Согласно Порядку рекапитализации коммерческих банков, Кабинет Министров будет принимать участие в капитализации негосударственных банков лишь в случае введения в них временной администрации. Документом предусмотрено, что государство может принимать участие в капитализации банка при условии, если ему передается, единолично или вместе с другим инвестором, в случае заключения договора о совместном участии в капитализации банка не менее 50% плюс одна акция.