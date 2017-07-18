Мир на пороге нового кризиса

Недавно директор-распорядитель Международного валютного Фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила о возможности нового мирового финансового кризиса. При этом детальная аргументация не была приведена. Но, думаю, она имеет основания говорить о такой возможности, даже исходя из общих соображений.

Читайте такжеГлава МВФ отметила важность проведения сбалансированной пенсионной реформы в УкраинеКак известно, экономические кризисы имеют циклический характер (повторяются через определенное количество лет), а сейчас как раз заканчивается десятилетний период после предыдущего кризиса. В наше время циклы кризисов, в среднем, составляют около десяти лет. Материальной основой экономического цикла являются периоды обновления основного капитала.

Как раз сейчас мир вступил в период революционного изменения средств производства. Началась широкомасштабная роботизация производственных процессов с высвобождением из сферы производства большого количества работников. Появились принципиально новые технологии производственных процессов: 3D печать, нанотехнологии, биотехнологии и т.д. Уже можно говорить о тотальном переходе к «цифровой экономике» и даже к «цифровому обществу». В этом, по словам Йозефа Шумпетера (австрийский и американский экономист, - УНИАН), «созидательном разрушении» в ходе четвертой промышленной революции должны будут погибнуть малопроизводительные и безнадежно устаревшие предприятия прежней индустриальной эпохи. Впереди у тех стран, которые не смогли перейти на инновационный путь развития, тяжелый и длительный кризис в ходе отмирания прежнего способа производства.

Среди этих стран, к сожалению, оказалась и Украина.

Выиграют те, кто вкладывал средства в развитие образования и науки, кто способен инвестировать в инновационное развитие, кто сумел привлечь лучшие «мозги» со всего мира и избежал массового выезда своих специалистов и молодежи за границу. Потому что человеческий капитал в новых условиях стал главным производительным капиталом.

Лагард, в силу специфики работы МВФ, особое внимание уделяет финансовым аспектам будущего кризиса. А это, конечно, в первую очередь, проблемы сбалансированности мировой торговли (для многих стран — хроническое отрицательное сальдо текущего счета платежного баланса).

Во-вторых, предпосылкой серьезного кризиса является накопление огромных внешних и внутренних долгов, в том числе и рядом ведущих стран, таких как США, Италия, Испания и др.

В-третьих, ввиду ослабления экономики США, серьезной угрозой является вероятный кризис мировой валютно-финансовой системы, основывающейся на долларе США. Не случайно вновь избранный президент США Дональд Трамп победил под лозунгом: «Сделать США великими снова» и провозгласил переход к политике протекционизма, проведению новой индустриализации США, введению ограничений в доступе на рынки США для основных конкурентов — Китая и Германии.

Европейский Союз переживает тяжелый кризис, связанный с ошибками при его создании, и нуждается в реформировании. «Брекзит» положил начало распаду ЕС. Распад зоны евро также практически неизбежен, ввиду невозможности сбалансировать платежные балансы большинства стран-членов ЕС в условиях использования единой валюты. Кризис евро и еврозоны может оказаться одним из самых серьезных факторов развития мирового финансового кризиса. Кризис ЕС, в свою очередь, связан с другими кризисами: притоком мусульманских беженцев в Европу, нарастанием противоречий между европейскими странами и т.д.

Тем временем, набирают экономическую мощь Китай и Индия, Южная Корея, Япония и другие азиатские государства.

Дальнейшее развитие экономического и финансового кризиса уже приводит и будет приводить к усилению политической нестабильности в мире, распаду старых союзов и возникновению новых, к геополитическому переделу мира, к многочисленным региональным конфликтам, крупнейшим из которых является украино-российский конфликт.

Читайте такжеДанилюк обсудил с главой МВФ сотрудничество Украины с ФондомПолитическая нестабильность и военно-политические конфликты в мире, в свою очередь, не могут не сказаться на усилении мирового экономического и финансового кризиса из-за политики применения взаимных экономических санкций, войн за передел источников энергетических и других природных ресурсов и путях их транзита, дестабилизации экономики целых стран и регионов…

Так что, предрекая миру новый экономический и финансовый кризис, Кристин Лагард вряд ли ошибается.

Виктор Суслов, заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины