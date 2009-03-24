Сегодня назовут банки под рекапитализацию

Сегодня Национальный банк Украины при участии правительства окончательно определит перечень банков для проведения их рекапитализации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день Нацбанком и правительство практически выработана общая позиция по этому вопросу. «Сегодня будет проходить финальная встреча между правительством и Нацбанком, чтобы определиться, какие банки в первую очередь будут рекапитализированы. Принцип очень простой. Мы как правительство будем вмешиваться в ситуацию там, где у банков очень много вкладчиков, и там, где эти вклады не возвращаются клиентам, – там мы будем вмешиваться», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, премьер в который раз заявила, что оснований для дальнейшей девальвации гривни нет и в перспективе украинская валюта будет лишь укрепляться.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины совместно с Европейским банком реконструкции и развития, Всемирным банком, Международным валютным фондом и Национальным банком Украины разработало порядок рекапитализации коммерческих банков Украины. В результате рекапитализации государство сможет приобретать часть акций банков для того, чтобы покрыть их убытки и дать возможность банковской системе работать в нормальном режиме.

Согласно Порядку рекапитализации коммерческих банков, Кабинет Министров будет принимать участие в капитализации негосударственных банков лишь в случае введения в них временной администрации. Документом предусмотрено, что государство может принимать участие в капитализации банка при условии, если ему передается, единолично или вместе с другим инвестором, в случае заключения договора о совместном участии в капитализации банка не менее 50% плюс одна акция.