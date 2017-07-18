Украинцы в июне продали банкам на $339 миллионов больше валюты, чем купили

Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в июне составила 338,6 миллиона долларов.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в июне банки продали наличной валюты населению на 432,5 миллиона долларов, купили – на 771,1 миллиона долларов.

Также сообщается, что с начала года, в январе-июне, украинцы продали банкам на 1,474 миллиарда долларов больше наличной валюты, чем купили.

Как сообщал УНИАН, чистая продажа наличной иностранной валюты населением через банки в 2016 году составила 2,48 миллиарда долларов, что в 1,6 раза выше показателя за предыдущий год.