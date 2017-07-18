Правительство поддержало инициативу Гройсмана создать Совет премьер-министров Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил создать Совет премьер-министров Украины с участием экс-глав правительств для решения стратегических вопросов развития страны.

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Об этом премьер заявил на торжественном заседании Кабинета министров, посвященном 100-летию правительства Украины.

"Нужно создать, если будет ваше согласие, совет премьер-министров, на котором можно было бы рассматривать вопросы, которые являются стратегически важными для развития нашего государства", - сказал Гройсман.

Позднее соответствующее протокольное решение о создании консультативного совета премьер-министров было принято на торжественном заседании правительства.

"Такое решение - отличный механизм обмена опытом, накопленным за 25 лет независимости нашего государства", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, после смены правительства Арсения Яценюка в апреле 2016 года новый премьер-министр Владимир Гройсман предложил экс-министру финансов Словакии Ивану Миклошу, а также экс-министру финансов Польши Лешеку Бальцеровичу возглавить Стратегическую группу поддержки реформ при правительстве. Советники осуществляют консультативную деятельность в направлениях реформирования Украины.