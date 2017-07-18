В Украине снова сократилось количество зарегистрированных безработных

Уровень безработицы в Украине в июне 2017 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,8%, в абсолютных цифрах - на 58,7 тысячи человек, до 330,2 тысячи, сообщила Государственная служба статистики.

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В сообщении отмечается, что безработица среди женщин выше, чем среди мужчин, на 23,1%.

По данным Государственной службы занятости, уровень безработицы в городах выше, чем в сельской местности, на 45%.

Количество зарегистрированных безработных в июне составило 1,3% населения трудоспособного возраста, тогда как в соответствующем периоде прошлого года показатель был на уровне 1,5%.

Количество безработных, получающих пособие, сократилось почти на 49,1 тысячи человек – до 265,1 тысячи. При этом средний размер пособия в июне составил 1921 гривню против 1966 гривень в июне предыдущего года.

Количество человек на одно вакантное место в июне текущего года снизилось в два раза по сравнению с июнем 2016 года, до 5 безработных.

Данные приводятся без учета АР Крым и зоны проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, количество безработных в Украине, по данным Госстата, на конец 2016 года составило 390,8 тысячи человек, что соответствовало 1,5% населения трудоспособного возраста.