Банк «Финансы и Кредит» намерен передать 50%+1 акцию

Акционеры банка «Финансы и Кредит» сегодня на общем собрании приняли решение инициировать передачу государству и инвесторам пакета акций банка в размере 50% +1 акция. Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

«По результатам собрания был принят ряд стратегических решений относительно последующей работы банка «Финансы и Кредит». В частности, на собрании было принято решение о передаче государству и инвесторам 50% +1 акции банка» - говорится в сообщении.

В банке отметили, что окончательное решение относительно вхождения государства в акционерный капитал банка «Финансы и Кредит» будет приниматься Кабинетом министров Украины после вынесения соответствующего заключения о необходимости увеличения уставного капитала банка Национальным банком Украины.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины готовит три коммерческих банка к рекапитализации при участии государства. Об этом заявил на пресс-конференции 18 марта директор Департамента реорганизации и прекращения деятельности банков Национального банка Украины Константин РАЕВСКИЙ.

По его словам, в их числе «Укрпромбанк» и банк «Надра». Эти банки входят в группу крупнейших банков Украины, в них введена временная администрация – с 20 января и 10 февраля соответственно.

На сегодняшний день участие государства в своем капитале инициировали также банк «Финансы и Кредит» и ОАО «Укргазбанк».

Справка УНИАН. Банк «Финансы и Кредит» основан в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 января 2009 года составляли 18,439 млрд. грн., обязательства – 15,963 млрд. грн., собственный капитал – 2,476 млрд. грн., уставный капитал – 2 млрд. грн.

Банк «Финансы и Кредит» в 2008 году сократил чистую прибыль на 49% - до 143 млн. грн.

Основными акционерами банка «Финансы и Кредит», по состоянию на 1 января 2009 года, являются АТ «F&C Realty» - 46,67%, ООО «Аскания» - 48,88%.

В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину ЖЕВАГО.