Федрезерв США оштрафовал владельца украинского "Укрсиббанка" - французский BNP Paribas на $246 миллионов

Федеральная резервная система (ФРС) США оштрафовали французский банк BNP Paribas на 246 миллионов долларов в связи с манипуляциями сотрудников компании на валютном рынке, сообщает Новое время.

Отмечается, что BNP был оштрафован за употребление "рискованных и больных практик".

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"В ФРС заявили, что BNP Paribas не смог обеспечить надлежащий контроль за действиями трейдеров компании, которые покупали и продавали валюту для компании и ее клиентов. Как отмечается, сотрудники французского банка участвовали в манипуляциях и сговоре при проведении операций на валютном рынке", - говорится в сообщении.

Напомним, что в мае французский банк уже был оштрафован департаментом финансовых услуг Нью-Йорка на сумму в 350 миллионов долларов за те самые манипуляции, которые происходили в 2007-2013 годах. Претензии регуляторов заключались в том, что валютные трейдеры использовали чаты для манипулирования ценами.

В результате, общая сумма выплат BNP в этом деле достигла почти 600 миллионов долларов.

Напомним, что в Украине BNP Paribas владеет УкрСиббанком, который ему ранее продала группа DCH Александра Ярославского.

BNP Paribas SA (Франция) к началу января 2017 года владел 59,9996% уставного капитала банка, Европейский банк реконструкции и развития - 40%.

По размеру активов до января 2017 года УкрСиббанк занимал седьмое место (45,367 миллиарда гривень) среди 93 действующих банков в Украине.