Украина и Беларусь решили за два года увеличить товарооборот до $8 миллиардов

Украина и Беларусь в ближайшие два года планируют нарастить товарооборот между странами до 7,9 млрд долл. за счет развития совместной кооперации.

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Об этом журналистам по результатам 25-го заседания Межправительственной украинского-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества сообщили вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Семашко.

«Мы должны ускорить наши отношения. Потенциал позволяет нам надеяться в ближайшие года два выйти на те цифры рекордные, которые у нас были в 2012 году, когда у нас был товарооборот 7,9 млрд долл. Есть и внешние, и внутренние предпосылки, чтобы это сделать», - сказал Семашко.

Он отметил, что товарооборот между Украиной и Беларусью в прошлом году вырос на 10,5%, несмотря на то, что это был год рецессии.

По словам Семашко, принципиальным направлением сотрудничества является производственная кооперация, которая будет развиваться как для внутреннего потребления, так и для экспорта.

«Мы должны использовать то, что Украина находится в зоне свободной торговли с ЕС, а Беларусь входит в Евразийский экономический союз», - сказал он.

В свою очередь Зубко отметил, что Украина и Беларусь будут усиливать производственную кооперацию, в частности в сфере машиностроения и сельхозмашиностроения.

«Мы договорились продолжить работу по организации совместного сборочного производства тракторов "Беларусь" и зерноуборочных комбайнов «Гомсельмаш" на территории Беларуси и Украины, выпуска грузовых моторных транспортных средств и взаимных поставок грузовых вагонов, запчастей к ним и другой продукции тяжелого машиностроения", - сообщил Зубко.

По словам министра, Украина и Беларусь будут и в дальнейшем развивать железнодорожные перевозки в составе комбинированного поезда «Викинг» и контейнерного поезда «ZUBR». Также совместно будут отрабатываться варианты решений по увеличению габаритов водного пути на участке Киевская ГЭС - Нижние Жары, необходимого для прохода судов класса «река-море».

Как сообщал УНИАН, Украина и Беларусь 21 июля проведут экономический форум, на котором заинтересованные стороны обсудят торговое и инвестиционное сотрудничество между странами. Программа мероприятия включает пленарную часть, в которой будут освещены состояние, перспективы и приоритетные направления украинско-белорусского экономического и инвестиционного сотрудничества, условия и преимущества ведения бизнеса в Украине и Беларуси. Украинский экспорт в Беларусь в январе-апреле 2017 года вырос на 46,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 331,9 млн долл. При этом импорт товаров из Беларуси в Украину за тот же период вырос на 20,5% и составил 954,4 млн долл.

В 2015 году объем украинского экспорта в Беларусь сократился на 48,2% - до 870,7 млн долл. США, а импорт сократился на 38,3% - до 2,4 млрд долл. США. Отрицательное торговое сальдо составило 96,7 млн долл. США.