Гривня держит "летнюю форму" - на межбанке 25,94 за доллар

Во вторник, 18 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,92/25,94 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6249/29,6540 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4342/0,4349 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,9302 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 476 сделок на сумму 245,74 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 17 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,93/25,95 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6249/29,6540 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4342/0,4349 грн/рубль.