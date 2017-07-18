"ПриватБанк" выбрал компанию, которая будет разрабатывать его стратегию

Наблюдательный совет "ПриватБанка" 18 июля выбрал консалтинговую компанию McKinsey&Company победителем конкурса по отбору международно-признанной компании, которая будет отвечать за разработку стратегии банка.

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Согласно сообщению пресс-службы, компания должна разработать плана реструктуризации бизнеса (рыночной стратегии) для «ПриватБанка» с учетом других государственных банков на рынке.

"Целью поставленной задачи является разработка рыночной стратегии оптимизации операций "ПриватБанка", которая одновременно обеспечит максимальную ценность для акционера и финансовую стабильность, а также осуществит диагностику банка и оценку его способности восстановить прочную, устойчивую бизнес-модель. Для разработки стратегии необходимо проанализировать и оценить ландшафт и перспективы банковского сектора, а также уделять особое внимание другим государственным банкам, кроме «ПриватБанка»", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший банк Украины «ПриватБанк» (Днепр), руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.

Для докапитализации «ПриватБанка» правительство выпустило облигации внутреннего госзайма на 117 млрд грн, при этом бумаги на 25,8 млрд грн Нацбанк выкупил в конце декабря, еще на 1,4 млрд грн – в январе текущего года. В июне Кабинет министров принял решение о докапитализации «ПриватБанка» еще на 38,5 млрд грн.

Справка УНИАН. McKinsey&Company— международная консалтинговая компания, специализирующаяся на решении задач, связанных со стратегическим управлением. McKinsey в качестве консультанта сотрудничает с крупнейшими мировыми компаниями, государственными учреждениями и некоммерческими организациями.