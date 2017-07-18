Украина и Грузия рассчитывают нарастить товарооборот почти в 2 раза

Украина и Грузия рассчитывают нарастить годовой товарооборот между странами до 1 млрд долл. с 526 млн долл., сообщила пресс-служба Администрации президента со ссылкой на результаты встречи главы государства Петра Порошенко с премьер-министром Грузии Гиорги Квирикашвили.

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«Главное внимание уделялось секторальному сотрудничеству, прежде всего в торгово-экономической сфере. Отмечалось стремление сторон довести в ближайшее время товарооборот между странами по крайней мере до 1 млрд долларов США», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 17 июля президент Порошенко начал государственный визит в Грузию. Программой визита предусмотрены встречи с премьер-министром Гиорги Квирикашвили, председателем парламента Иракли Кобахидзе.

Ранее в АП сообщили, что стороны договорились об активизации экономического партнерства и углублении зоны свободной торговли.