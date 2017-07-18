Банк Англии представил новые 10 фунтов с портретом Джейн Остин (фото)

Банк Англии во вторник в 200-летнюю годовщину со дня смерти английской писательницы Джейн Остин представил новую банкноту достоинством в 10 фунтов стерлингов с портретом знаменитой романистки. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Торжественное мероприятие прошло в кафедральном соборе Винчестера, где в 1817 году была похоронена Остин.

На банкноте будет отпечатан известный посмертный потрет писательницы. Критики уже отметили, что для переноса на банкноту портрет отретушировали, сделав привлекательнее. Помимо портрета на банкноте будет цитата из романа "Гордость и предубеждение".

Остин станет единственной женщиной помимо королевы Елизаветы Второй, чей портрет будет украшать британские деньги — старую банкноту с портретом медсестры Элизабет Фрай в этом году изъяли из оборота, заменив ее новой пластиковой купюрой с портретом премьер-министра Уинстона Черчилля, отмечает Прайм.

Наряду с Остин британские банкноты украшают портреты Черчилля, экономиста Адама Смита, промышленника Мэттью Болтона, изобретателя Джеймса Уатта.

В целом старые банкноты достоинством 5, 10 и 20 фунтов банк постепенно продолжает заменять на пластиковые как более долговечные и устойчивые к воздействиям среды.

Джейн Остин умерла в возрасте 41 года, она стала одним из самых значительных авторов английской литературы девятнадцатого века.