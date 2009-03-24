Нужна отмена моратория на досрочное расторжение депозитов

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности настаивает на отмене моратория на досрочное расторжение депозитных договоров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы председателя комитета Николая АЗАРОВА, переданном агентству УНИАН.

«Мы неоднократно требовали от Национального банка отменить мораторий, но нас не слышат, - заявил народный депутат Украины. – В то же время, очевидно, что именно невозможность свободно распоряжаться вкладами породила панику, непрекращающийся отток депозитов. Кто же будет продолжать договор, если точно знает, что не сможет воспользоваться своими средствами до истечения следующего срока?».

По словам Н.АЗАРОВА, с октября прошлого года НБУ рефинансировал банки на сумму более 125 миллиардов гривень. За это же время депозиты физических лиц уменьшились на 53,5 миллиарда гривень. «Несложно понять, что разница большей частью ушла на конвертацию в валюту», - считает Н.АЗАРОВ.

Эту ситуацию депутат считает ненормальной. «Наполнять дырявую систему бессмысленно. Либо же такая система наполнена коррупционным смыслом»,- убежден депутат.

Как сообщалось, с октября 2008 года Нацбанк ввел мораторий на досрочное расторжение договоров по вкладам банковских депозитов. Всего, за период кризиса, отток средств из банковской системы Украины оценивается в 90 млрд. гривень.