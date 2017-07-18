Нацбанк значительно опустил официальную гривню к евро
20:02, 18 июля 2017Финансы
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Официальный курс НБУ на 19 июля: 100 USD – 2593.0157 грн; 100 EUR – 2996.2296 грн; 10 RUR – 4.3675 грн.
Иллюстрация REUTERS
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2593.0157 (18 июля – 2596.4818)
100 EUR – 2996.2296 (18 июля – 2976.0874)
10 RUR – 4.3675 (18 июля – 4.3959)
Как сообщал УНИАН, во вторник, 18 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,92/25,94 грн/долл.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6249/29,6540 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4342/0,4349 грн/рубль.
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