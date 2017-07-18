Нацбанк значительно опустил официальную гривню к евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

Читайте такжеНацбанк подсчитал количество наличных гривень в стране

100 USD США – 2593.0157 (18 июля – 2596.4818)

100 EUR – 2996.2296 (18 июля – 2976.0874)

10 RUR – 4.3675 (18 июля – 4.3959)

Как сообщал УНИАН, во вторник, 18 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,92/25,94 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6249/29,6540 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4342/0,4349 грн/рубль.