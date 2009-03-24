Межбанк: котировки достигли максимума

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,2100/8,3300, к 11:00 сузился спрэд 8,2300/8,3150, а к 12:00 цены выросли 8,3200/8,3550. К закрытию ценовые уровни достигли максимума 8,3300/8,3650 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:30 Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2450/0,2500, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2460/0,2500, а к 12:00 поднялись 0,2490/0,2520. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2490/0,2510. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ (Система электронных торгов) по результатам торгов составил 33,2930 (-0,0545).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3584/86, и к 14:30 понизились 1,3557/59. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,1465/11,3235, к 11:00 цены установились на следующих значениях 11,1875/11,3170, а к 12:00 ушли вверх вслед за долларом 11,3115/11,3730. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 11,2870/11,3485.