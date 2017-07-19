С сегодняшнего дня в Украине отменяется обязательное использование печатей в бизнесе

В Украине сегодня вступил в силу закон №1982-VIII о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об использовании печатей юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями. Об этом говорится в карте законопроекта на сайте Верховной Рады.

Читайте такжеВ Украине могут отменить обязательное использование печатей для бизнесаВ частности, закон изъял из ряда актов упоминания об обязательном использовании печати.

Кроме того, вводится штраф от 850 до 1700 грн за вымогательство должностным лицом документа с печатью или нотариального засвидетельствования (последнее - в случае если это не предусмотрено законодательством).

Авторы законодательной инициативы добавили в пояснительной записке к законопроекту при подаче в Раду, что три года тому назад был введен переход от обязательного к добровольному использованию печатей в бизнесе, что повлекло много путаницы. Не во всех законодательных актах заменили норму об обязательности использования печати, а иногда прописывали обязательное использование печати, если она есть, а не в случае принятия соответствующего решения предприятием.