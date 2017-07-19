Министр финансов встретился с новым представителем МВФ в Украине – обсудили сотрудничество

Министр финансов Украины Адександр Данилюк обсудил с новым представителем Международного валютного фонда в Украине Йостой Люнгманом дальнейшее сотрудничество Украины с Фондом. Об этом Данилюк написал на своей странице в сети Facebook.

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"Вчера встретился с новым представителем МВФ в Украине Йостой Люнгманом и поздравил его с назначением. Обсудили дальнейшее сотрудничество и шаги для успешного выполнения программы МВФ. Уверен, что опыт Люнгмана поможет продолжить историю успешных изменений, которые нам уже удалось достичь в плодотворном партнерстве с Фондом", - написал Данилюк.

Как сообщал УНИАН, в рамках третьего пересмотра программы с МВФ Украина обязалась принять земельную реформу до конца мая, а пенсионную – до конца апреля 2017 года, однако соответствующие законодательные инициативы до сих пор не рассматривались в Верховной Раде.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что МВФ отложит выделение следующего транша Украине в размере до 1,9 млрд долл. из-за неготовности парламента до конца текущей сессии (15 июля) принять земельную реформу, предусматривающую возможность купли-продажи земли сельхозназначения гражданами Украины.