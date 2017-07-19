Фонд гарантирования ищет инвестора для выведения с рынка банка "Новый"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ищет принимающий банк для выведения неплатежеспособного банка "Новый" с финансового рынка, сообщается на сайте фонда.

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"Фонд сообщает о проведении поиска принимающих банков, заинтересованных быть привлеченными к выводу неплатежеспособного банка «Новый» с рынка... Конкурс на определение принимающего банка с целью отчуждения ему обязательств неплатежеспособного банка, которые гарантируются фондом", - говорится в сообщении.

По оценкам Фонда гарантирования, сумма средств физлиц, которая может быть компенсирована, составляет 35,8 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 13 июля 2017 года отнес к категории неплатежеспособных банк "Новый", ключевым акционером которого (18,33%) выступает государственное предприятие - конструкторское бюро "Южное" имени Янгеля.

Банк «Новый» работает на рынке Украины с 1992 года. По данным НБУ, банк "Новый" на 1 апреля 2017 года по размеру активов (770,59 млн грн) занимал 58-е место из 90 работавших на тот момент в Украине банков.