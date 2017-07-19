Средняя зарплата в Украине превысила 7 тысяч гривень - Гройсман

Средняя заработная плата в Украине по состоянию на сегодняшний день превысила 7 тыс. грн, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.

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По словам премьера, минимально зарплата, по официальным данным за январь-май, выросла на 37% - до 6 494 грн, однако с учетом июня и июля этот показатель превысил 7 тыс. грн.

«С учетом июня и июля, средняя зарплата в стране больше 7 тыс. грн», - сказал Гройсман.

Напомним, Гройсман прогнозировал, что средняя заработная плата в Украине в 2017 году достигнет 7 тыс. грн, а в среднесрочной перспективе составит 10 тыс. Грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, реальная заработная плата в Украине в мае 2017 года выросла по сравнению с апрелем на 1,4%, При этом, в мае 2017 года по сравнению с маем 2016 года реальная зарплата выросла на 20,4%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в мае составила 6840 грн, что на 2,7% больше по сравнению с апрелем текущего года и на 37,2% больше, чем в мае 2016 года. Данное значение в 2,1 раза выше минимальной заработной платы в Украине, которая составляет 3200 грн.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева отмечал, что средняя зарплата к концу 2017 года вырастет на 37% - до 7100 грн.