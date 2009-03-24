Международное рейтинговое агентство "Moody`s" понизило рейтинги банка "Финансы и Кредит".

Об этом говорится в пресс-релизе Moody`s, обнародованном во вторник.

Согласно предоставленной информации, понижен рейтинг банка по обязательствам в национальной валюте с B1 до Caa2, рейтинг по обязательствам в иностранной валюте с B2 до Caa2, рейтинг финансовой устойчивости с E+ до E, а также рейтинг по национальной шкале с Aa3.ua до B3.ua.

Рейтинги обязательств банка и рейтинг по национальной шкале также были поставлены на пересмотр с неопределенным направлением возможного изменения.

Moody`s объясняет свои действия информацией о том, что банк «Финансы и Кредит» погасил в срок лишь 5% основной суммы синдицированного кредита на 70 млн. долл. и выплатил процент по нему. Банк сделал предложение участникам синдиката о реструктуризации кредита, детальные условия которого пока не известны.

Как сообщалось, в марте 2008 года Банк "Финансы и Кредит" привлек синдицированный кредит на 70 млн. долл. сроком на один год под Libor+1.95% годовых. Организаторами синдицированного кредита выступили банки Standard Bank Plc, Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB) и VTB Europe Plc. Участниками, помимо организаторов, стали 13 банков, преимущественно из стран Западной Европы.

Привлеченные средства планировалось направить на рефинансирование синдицированного займа на 70 млн. долл., привлеченного в марте 2007 года.

Сегодня акционеры банка «Финансы и Кредит» на общем собрании приняли решение инициировать передачу государству и инвесторам пакета акций банка в размере 50% +1 акция.

Справка УНИАН. Банк «Финансы и Кредит» основан в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 января 2009 года составляли 18,439 млрд. грн., обязательства – 15,963 млрд. грн., собственный капитал – 2,476 млрд. грн., уставный капитал – 2 млрд. грн.

Банк «Финансы и Кредит» в 2008 году сократил чистую прибыль на 49% - до 143 млн. грн.

Основными акционерами банка «Финансы и Кредит», по состоянию на 1 января 2009 года, являются АТ «F&C Realty» - 46,67%, ООО «Аскания» - 48,88%.

В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину ЖЕВАГО.