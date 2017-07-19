Гройсман похвастался перевыполнением доходов бюджета

Перевыполнение доходной части бюджета в январе-июне 2017 года составило 29,7 млрд грн, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

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«Перевыполнение доходов бюджета за полгода составило 29,7 млрд грн», - сказал премьер.

По словам премьера, перевыполнения удалось достичь в том числе за счет увеличения таможенных сборов на 37%, или на 39 млрд грн.

«Я еще в прошлом году говорил, что на таможне есть 35-50 млрд грн теневых средств, которые должны работать на государство», - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба по итогам первого полугодия 2017 года ожидает роста налоговых поступлений на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 355,1 млрд грн.

По информации ГФС, рост налоговых поступлений по итогам января-мая 2017 года составил 300,3 млрд грн, что на 28%, или на 65 млрд грн, больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Верховная Рада 13 июля приняла во втором чтении и в целом предложенные Кабинетом министров изменения в государственный бюджет Украины на 2017 год относительно увеличения доходов в связи с перевыполнением плановых показателей и распределением сверхплановых поступлений в размере 26 млрд грн.