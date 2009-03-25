Обама не видит необходимости в новой мировой валюте
09:11, 25 марта 2009Финансы
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Позиции доллара «чрезвычайно сильны»
Позиции доллара «чрезвычайно сильны» и нет необходимости в новой единой мировой резервной валюте.
Об этом, как передает Газета.Ru, в ходе пресс-конференции заявил президент США Барак ОБАМА.
«Доллар очень силен, потому что инвесторы считают США страной с самой сильной экономикой и самой стабильной политической системой в мире. Я не вижу необходимости в новой мировой валюте», - сказал Б.ОБАМА.
Ранее Китай выступил с предложением лишить доллар его 50-летнего доминирующего статуса в мировой экономике. Предлагается отказать доллару в статусе главной резервной валюты в пользу так называемых «специальных прав заимствования» – квазивалюты, которую может выпускать МВФ.
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