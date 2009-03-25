Обама не видит необходимости в новой мировой валюте

Позиции доллара «чрезвычайно сильны» и нет необходимости в новой единой мировой резервной валюте.

Об этом, как передает Газета.Ru, в ходе пресс-конференции заявил президент США Барак ОБАМА.

«Доллар очень силен, потому что инвесторы считают США страной с самой сильной экономикой и самой стабильной политической системой в мире. Я не вижу необходимости в новой мировой валюте», - сказал Б.ОБАМА.

Ранее Китай выступил с предложением лишить доллар его 50-летнего доминирующего статуса в мировой экономике. Предлагается отказать доллару в статусе главной резервной валюты в пользу так называемых «специальных прав заимствования» – квазивалюты, которую может выпускать МВФ.