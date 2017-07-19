Нацбанк упростил покупку валюты для ряда операций

Национальный банк Украины в рамках либерализации валютного регулирования упростил условия и порядок покупки и перечисления иностранной валюты для ряда операций.

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Согласно сообщению на сайте регулятора, в частности, регулятор упростил порядок покупки и перечисления иностранной валюты по операциям иностранных инвесторов с ОВГЗ. В том числе, урегулированы случаи проведения операций по ОВГЗ, полученных иностранными инвесторами путем конвертации депозитарных расписок, выпущенных на ОВГЗ иностранным банком. Кроме того, для случаев, когда расчеты по осуществлению иностранной инвестиции и дальнейшего ее возвращения проводятся через один банк, клиенту разрешено подавать упрощенный пакет документов, являющихся основанием для проведения этих операций.

Нацбанк также унормировал случаи покупки валюты для операций, связанных с выполнением резидентом-гарантом (поручителем) обязательств в иностранной валюте вместо резидента-должника перед нерезидентом по внешнеэкономическому договору и перед уполномоченным банком по кредитному договору в иностранной валюте.

"Такие шаги не приведут к нестабильности на валютном рынке, они позволят облегчить осуществление операций по экспорту/импорту капитала и усовершенствовать нормативно-правовую базу НБУ", - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. В рамках концепции новой модели валютного регулирования, представленной в декабре 2016 года, НБУ планирует постепенно смягчить административные ограничения на рынке бизнеса, банков и физических лиц.

В настоящее время продолжает действовать ряд ограничений НБУ для граждан и бизнеса, включая обязательную продажу 50% валютной выручки, предварительное депонирование гривни для покупки валюты по заявкам клиентов, однодневный лимит покупки наличной валюты физлицами в эквиваленте 150 тысяч гривень в день и однодневный лимит на снятие наличных с валютного счета в эквиваленте 250 тысяч гривень в день.