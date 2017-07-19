Розничная торговля в Украине с начала года выросла на 7,3%

Оборот розничной торговли в Украине в январе-июне 2017 года вырос на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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Согласно сообщению, больше всего оборот розничной торговли вырос в Закарпатской, Винницкой, Одесской, Сумской и Львовской областях – на 20,9%, 16,9%, 13,8%, 10,2% и 9,2% соответственно.

Оборот розничной торговли в июне 2017 года по сравнению с маем уменьшился на 1,9%, а с июнем 2016 года увеличился на 9,0%.

При этом Госстат не обнародовал абсолютных значений.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-мае 2017 года вырос на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (в сопоставимых ценах) – до 298,043 миллиарда гривень.

В 2016 году оборот розничной торговли в Украине увеличился на 3,7% по сравнению с 2015 годом (в сопоставимых ценах) – до 1,159 триллиона гривень.