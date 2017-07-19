Нацбанк ослабил официальную гривню до 25,94 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2594,4129 (19 июля – 2593,0157)

100 EUR – 2992,1364 (19 июля – 2996,2296)

10 RUR – 4,3794 (19 июля – 4,3675)

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Как сообщал УНИАН, 19 июля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,94/25,96 гривни/доллар.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6249/29,6540 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4342/0,4349 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,9441 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 416 сделок на сумму 217,28 миллиона долларов.