Украина не допустит ни внешнего, ни внутреннего дефолта
Убежден Президент
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что Украина не допустит ни внешнего, ни внутреннего дефолта.
Об этом глава Украинского государства сказал, выступая перед участниками Европейского банковского и финансового форума, представителями деловых и финансовых кругов Чешской Республики.
Президент подчеркнул, что Украина имеет небольшой объем обязательств, которые сегодня способна выплатить, даже за счет внутреннего резерва. В то же время, он считает, что Украина получит транш МВФ в размере 12 млрд. дол., что позволит сохранить внутренние резервы на уровне начала текущего года.
В.ЮЩЕНКО считает, что одним из факторов финансового кризиса в Украине было именно то, что наше государство не смогло обеспечить диалог с Международным валютным фондом, и правительство начало обслуживать обязательства за счет собственных ресурсов. Это, по его словам, дало негативный сигнал на финансовый рынок. “Правительство поступило недальновидно, отклонив замечания МВФ”, - сказал Президент.
В то же время он убежден, что Украина получит кредит МВФ. “Мы должны понимать одно, украинская антикризисная программа должна иметь один неотъемлемый элемент – сотрудничество с МВФ, с другими мировыми и европейскими банками”, - сказал глава государства.